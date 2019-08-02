Станция "Крещатик" закрыта на вход и выход

В Киеве произошел сбой на красной ветке метро, станция "Крещатик" закрыта на вход и выход для пассажиров по техническим причинам. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Кроме, станции метро "Крещатик, закрыты на вход и выход станции "Университет" и "Театральная". Эту информацию РБК-Украина подтвердили в киевском метрополитене.

"Движение по красной линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции "Лесная", - говорится в сообщении.