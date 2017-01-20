В Киеве произошла стрельба на территории Гидропарка, есть пострадавшие

На территории Гидропарка в кафе произошла драка, в ходе которой двое мужчин применили оружие. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Двух злоумышленников, которые начали драку с применением оружия, полицейские задержали на месте.

Как установили полицейские, злоумышленниками оказались жители Киева и Броваров, им по 37 лет. В результате стрельбы трое мужчин, двое киевлян и житель Черниговской области, получили ранения головы, грудной клетки и других частей тела. После оказания первой помощи пострадавших госпитализировали.

"Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили предмет, похожий на устройство для стрельбы резиновыми пулями ПМ-РФ, и 10 гильз. Их изъяли и направили на экспертные исследования, а злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщает пресс-служба.

В полиции отмечает, что следственным отделом Днепровского управления полиции, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, Нацполиция в ходе эксперимента зафиксировала 1,3 млн фактов превышения скорости водителями.