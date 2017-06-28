В Киеве произошла стычка между вкладчиками банка "Михайловский" и полицие

Около сотни вкладчиков банка "Михайловский" собрались на митинг в центре Киева. Во время акции они попытались прорваться к Администрации президента, однако их остановили полицейские. Об это сообщает " Громадське ".

На месте присутствуют 4 кордона полиции. Вкладчики пытались прорваться к АП, однако правоохранители перекрыли им путь. В результате между полицией и протестующими произошли столкновения.

По словам вкладчиков, полиция задержала Александра Горбачева, руководителя группы вкладчиков "Михайловского" из Каменского.

В урядовому кварталі сталися сутички між правоохоронцями та вкладниками банку "Михайлівський" pic.twitter.com/CPSuTKnqOW

- Hromadske.UA (@HromadskeUA) June 28, 2017

На место происшествия прибыли три машины скорой помощи.

По состоянию на 10:30 митингующие разошлись, на месте присутствует только полиция.

Напомним, 26 мая стало известно о том, что суд отменил ликвидацию банка "Михайловский". Решение принято по иску одного владельца банка - компании "Экосипан". До этого Нацбанк обвинил руководство банка "Михайловский" в организованной преступных действий и ликвидировал банк.