В Киеве произошло двойное ДТП с участием эвакуатора: есть пострадавшие

В пятницу, 15 декабря, в Киеве на проспекте Ватутина произошло двойное ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает dtp.kiev.ua.

По даным источника, почти сразу после столкновения автомибилей BMW и Renault приехала полиция и начали оформлять ДТП. А затем в эвакуатор на полной скорости боком врезался Mercedes. Обломки машин разбросало на десятки метров.

Стоит отметить, что в результате травмы получили два человека - пассажиры Mercedes, помощь медиков оказана на месте.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 11 декабря, на трассе Выступовичи-Житомир в Житомирской области произошла авария с участием автобуса со школьниками и автомобиля марки BMW. Водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель BMW, пятеро пассажиров автобуса были травмированы.Согласно предварительной информации, водитель автомобиля в возрасте 41 года не справился с управлением.