В Киеве произошло столкновение между противниками переименования проспекта Ватутина и активистами "Национального корпуса", есть задержанные

В Киеве в ходе акции против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича произошло столкновение между протестующими и активистами партии "Национальный корпус", несколько человек задержаны, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" первый замглавы партии Назар Кравченко.

"Наши активисты изъяли блокнот, в котором записаны выплаты участникам акции против переименования проспекта. Акцию сопровождали "титушки", они и начали драку с нашими активистами", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Н.Кравченко также сообщил, что в результате столкновений несколько активистов "Национального корпуса" были задержаны, их местонахождение пока уточняется.

Как сообщают свидетели столкновений, акцию протеста, в которой участвовали около 200 пожилых людей с флагами партии "Социалисты", сопровождали несколько сотен молодых людей спортивного телосложения (так называемые "титушки"). Драки с представителями "Национального корпуса" возникли под Московским мостом.

Правоохранители - 7 экипажей – появились на месте события после того, как столкновения утихли.

На данный момент обстановка на проспекте Ватутина и Московском мосту нормализовалась.