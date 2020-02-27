В Киеве произошло вооруженное нападение на отделение "Новой почты". (видео)

В Днепровском районе Киева 26 февраля произошло вооруженное ограбления отделения "Новой почты". Неизвестный под угрозой пистолета заставил сотрудника отдать все деньги из кассы и сбежал, сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 21:00 в отделении No 130 на бульваре Ярослава Гашека, 8а. Внутрь зашел мужчина, одетый в камуфляжную форму и медицинскую маску.

Грабитель достал пакет и, угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет, потребовал положить в него все, что находится в кассе.

Кассир отдал ему содержимое кассы. По предварительной информации, грабитель унес с собой около 20 тысяч гривен. С места ограбления мужчина сбежал на своих двоих.

На место прибыла патрульная полиция и следователи главного управления полиции. Подозреваемого разыскивают. Камеры наблюдения сняли момент ограбления.

РепортерUA

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