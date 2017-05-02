В Киеве произошло жуткое ДТП с участием такси: водитель погиб, пассажир получил травмы

В Киеве такси врезалось в опору путепровода, в результате чего водитель погиб, а пассажир получил тяжелые травмы, сообщили на телеканале "112.Украина".

"В Киеве произошло жуткое ДТП с участием такси. В результате водитель погиб на месте, пассажир получил серьезные травмы", – говорится в сообщении на сайте "112.Украина" во вторник со ссылкой на интернет-портал dtp.kiev.ua.

Отмечается, что водитель такси Kia поздно заметил опору путепровода, выкрутил руль влево и врезался правой стороной в отбойник. Тормозной путь Киа до отбойника составил около 35 метров.

"Пассажиру такси, музыканту, оторвало руку. Мужчина в критическом состоянии был госпитализирован в реанимацию 17 политравмы. Все время просил спасти конечность. Руку забрали с ним, однако удастся ли пришить - неизвестно, очень сильно повреждена", - говорится в сообщении.

Водитель такси погиб на месте. Пассажир уточнил, что водитель был очень пьян, "но надо было ехать".

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Обломки такси забросали три встречных ряда, чем ограничили движение транспорта в обоих направлениях.