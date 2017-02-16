В Киеве прорвало трубу с горячей водой в Подольском районе

В столице на Подоле прорвало трубу с горячей водой, фонтан заливает проезжую часть, передает УНН со ссылкой на страницу "Киев оперативный" в Facebook.

В Подольском районе Киева на перекрестке улиц Кирилловская и Сырецкая прорвало трубу с горячей водой.

Из-за прорыва на участке магистрального трубопровода, вода разлилась по проезжей части, что значительно осложнило автомобильное движение. Также клубы пара, исходящие от разлитого кипятка, ограничивают видимость на дороге.

Как сообщал УНН, вечером 14 февраля на электроподстанции "Бортничи" возник пожар, из-за которого без электричества остались почти 3 тыс. человек.

Источник: УНН