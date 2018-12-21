В Киеве пьяный сотрудник полиции вместе с сообщником совершил разбойное нападение на 12-летнюю девочку

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, нападение произошло вечером 20 декабря неподалеку от парка.

"Во время досудебного расследования оказалось, что одним из нападающих является сержант ГУ Национальной полиции в Киеве. Во время преступления он был пьян. Он задержан, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы", - сообщили в ГБР.

Мать пострадавшей девочки, Наталья Саргсян, на своей странице в Facebook уточнила, что ЧП произошло в Соломенском районе, в сквере возле заброшенного кинотеатра.

"На мою младшую дочь напали двое взрослых ребят, 19 и 26 лет. Терзали, угрожали ножом в лицо и требовали отдать телефон. Ребенок сопротивлялся, они ее повалили в снег, закрыли рот рукой и отобрали", - пояснила женщина.

По ее словам, задержать злоумышленников удалось случайным очевидцам преступления - они вызвали полицию и держали нападающих до ее приезда.