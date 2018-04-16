В Киеве пьяный военный бросил гранату во время драки

В ночь на 16 апреля пьяный военный бросил гранату под ноги оппонентам во время ссоры

Инцидент случился неподалеку станции метро Лесная, сообщает "ДС" со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"Граната под ноги. Жесть в Киеве в парке Киото на метро Лесная: в ходе драки 5 чел. пьяный атошник кинул людям под ноги гранату. Автопатруль Майдан совместно с Police 911 задержал нападавшего. Один из участников драки серьезно пострадал. Госпитализирован в БСМП, множественные осколочные ранения нижней части тела", - говорится в сообщении.

Как передает издание, травмы получил и военнослужащий. Во время задержания он несколько раз упал лицом на асфальт.