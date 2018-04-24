В Киеве пятиметровый фонтан, вырвавшийся из-под земли, испортил машины (фото)

Сегодня, 24 апреля, в Киеве на улице Соломенской около 11:00 произошел прорыв трубы водопровода. Как выяснили журналисты "Фразы", случилось это из- за плановых испытаний системы.

Как сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook, в результате прорыва из-под земли бил пятиметровый фонтан. Кроме этого, из-за аварии оказались подтопленными несколько машин, припаркованных рядом, а еще нескольким транспортным средствам куски разлетевшегося асфальта разбили стекла.

Как сообщает "Информатор", трубу прорвало во время плановых испытаний водопроводной системы.

К счастью, обошлось без человеческих жертв, аварию довольно оперативно удалось ликвидировать.

Ранее "Фраза" сообщала, что 29 мая 2017 года в Голосеевском районе Киева прорвало трубу горячего водоснабжения. Фонтан воды достиг 7-го этажа, были повреждены припаркованные рядом автомобили.