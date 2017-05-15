В Киеве работник НАБУ на Lexus снес памятник и врезался в микроавтобус

С машины сразу сняли госномера.

Работник Национального антикоррупционого бюро под утро в воскресенье попал в ДТП на джипе Lexus.

"В 5.29 по данным видеокамер посольства на Подоле джип Лексус госномер АА9777ВЕ совершил эпическую аварию: вылетев на тротуар, снес памятник с довоенным трактором напротив ресторана "Самогон" и врезался через 60 метров в микроавтобус", - сообщает организация "Автомайдан" в фейсбуке, отмечая, что ее члены случайно оказались на месте происшествия.

"Моментально были сняты номера с джипа (НЕ полицией), какой-то непонятный таксист в кулек начал доставать документы из джипа. В 7.00 водителю джипа Довгому Алексею Анатольевичу 12.02.1991 г.р. стало плохо и его отвезли в больницу", - добавили в Автомайдане.

При этом организация пишет, что в электронном реестре есть декларация работника НАБУ с такими же фамилией, именем и отчеством. Алексей Довгий указал, что его отцу Анатолию Петровичу принадлежит машина Lexus LX470 2006 года выпуска. Именно этот автомобиль попал в аварию.

Издание "Страна" пишет, что в НАБУ подтвердили участие их работника в ДТП.

"Действительно, в ДТП попал сотрудник Бюро. В момент инцидента он не находился при исполнении служебных обязанностей. По предварительной информации, в результате ДТП никто, кроме сотрудника НАБУ, не пострадал. Детали выясняются и проверяются", - сообщили в НАБУ.

По информации издания, в Lexus в момент аварии были несколько молодых парней, якобы пьяных. После того, как правоохранители прибыли на место инцидента, к полицейским обращался отец Дового, который якобы запугивал их тем, что его сын работает в НАБУ.

При этом отец госпитализированного после ДТП сотрудника НАБУ Довгого - Анатолий Петрович Довгий с начала 2017 года подал свои документы для приема на работу в бюро, свидетельствует его декларация в реестре. Изначально Довгий-старший планировал заполучить должность в руководящем составе НАБУ, но позднее стал претендентом на вакансию в подразделении детективов.

Фото: Facebook/АвтоМайдан

Фото: Facebook/АвтоМайдан

Фото: Facebook/АвтоМайдан