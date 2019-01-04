В Киеве сегодня местами выпадет небольшой снег, а на дорогах будет гололедица

Об этом сообщает КГГА, передает УНН.

"По прогнозам синоптиков в Киеве сегодня выпадет небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица, погода будет облачной. Ветер северо- западный, 7-12 м /с, температура днем 1-3 мороза", - говорится в сообщении.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, осложнения погодных условий 4-5 января соответствует первому уровню опасности (желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнения работы коммунальных служб и строительной отрасли.