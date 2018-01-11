В Киеве скорая попала в ДТП: 4 пострадавших

4 человека травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українські Новини.

"Водитель автомобиля Сhevrolet столкнулся с каретой скорой медицинской помощи. В результате пострадали четыре человека. Все они получили незначительные телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - сказано в нем.

Сообщается, что ДТП произошло около полуночи на проспекте Глушкова.

По информации полиции, 38-летний водитель автомобиля Сhevrolet не справился с управлением и врезался в машину скорой помощи.

В результате происшествия травмы получили водитель иномарки, малолетний ребенок, врач и водитель автомобиля скорой помощи.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, 10 января 1 человек погиб и был 1 травмирован из-за дорожно-транспортного происшествия с участием военных во Львовской области.

Также в страшном ДТП с перевернутым микроавтобусом под Курском погибли украинцы.