В Киеве сорвался лифт с женщиной и ребенком

На улице Генерала Наумова 23В сегодня около 8.20 оборвался трос в лифтовой кабине

Об этом сообщает Анастасия Чоп‎ в группе MAMMAS, сообщает "Сегодня".

По словам киевлянки, сработало аварийное торможение.

"Летели прилично с шестого этажа, остановились между вторым и первым. В кабине находилась я и трехлетний сын. До сих пор трусит!", - пишет Анастасия.

"Лифт старый, в кабине и на первом этаже при входе в лифт кнопка вызова аварийной службы не работает, номеров для вызова службы спасения нет. В ЖЭКе нет дежурной бригады на месте! Просидела там около часа. Слава Богу, мама нашла номер диспетчерской службы Святошинского района и дозвонилась", - рассказала девушка.

"Бригада приехала на вызов через 40 минут и то после упоминания, что в кабине находится ребенок. Достали нас и уехали!", - добавила она.

Девушка обратилась на горячую линию мэрии Киева, там зафиксировали обращение Ч-488. Теперь она хочет добиться полной замены лифта или хотя бы его капитального ремонта.

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