В Киеве сожгли автомобиль руководителя Госэкоинспекции Фирсова

В ночь на четверг, 12 марта, неизвестные подожгли автомобиль и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егора Фирсова.

- Просто под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит, - написал Фирсов.

Бывший народный депутат считает, что это произошло из-за его профессиональной деятельности.

- Видимо, таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ, - добавил Егор Фирсов.

Фирсов возглавляет Государственную экологическую инспекцию с 20 ноября 2019 года.