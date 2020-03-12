В Киеве сожгли автомобиль руководителя Госэкоинспекции Фирсова

В ночь на четверг, 12 марта, неизвестные подожгли автомобиль и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егора Фирсова.
- Просто под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит, - написал Фирсов.
Бывший народный депутат считает, что это произошло из-за его профессиональной деятельности.
- Видимо, таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ, - добавил Егор Фирсов.
Фирсов возглавляет Государственную экологическую инспекцию с 20 ноября 2019 года.