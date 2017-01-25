В Киеве спасли 30 рыбаков с отколовшейся льдины на Днепре

В среду, 25 января, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли с дрейфующей льдины в Днепре 30 рыбаков.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасательную операцию провели на реке Днепр в районе киевского острова Великий.

Сообщение о происшествии поступило в Службу спасения "101" в 9:19 среды, 25 января.

"Благодаря слаженным действиям столичных спасателей удалось спасти 30 человек, находившихся на оторванной льдине на ориентировочном расстоянии 40- 50 метров от берега", - заявили в ДСНС.

Спасательная операция была завершена в 10:22.

Погибших и пострадавших нет, рыбаки отказались от медицинской помощи.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 4 января, в Киеве к Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обратились рыбаки с просьбой спасти их товарища, который дрейфовал по Днепру на отколовшийся льдине. Стоит отметить, что 36-летний мужчина занимался рыбалкой вблизи Московского моста, пока не оказался на расстоянии 200 метров от берега.

Позже спасатели спасли еще 12 рыбаков, которые дрейфовали на отколовшейся льдине. Рыбаки лежали в дрейфе в километре от берега между селом Балки и городом Днепрорудное.Для спасения рыбаков пришлось задействовать лодку рыболовной артели и катер ГСЧС на воздушной подушке.