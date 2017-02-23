В Киеве средь бела дня ограбили банк

На улице Васильковской в Голосеевском районе Киева мужчина, угрожая оружием, забрал из кассы банка деньги

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Около 13:40 правоохранители получили сообщение, что неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы банка деньги. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Со слов персонала финансового учреждения, в помещение вошел неизвестный мужчина, который угрожал оружием, а затем забрал из кассы деньги. В результате его действий никто из присутствующих не пострадал. После содеянного злоумышленник скрылся. Сумма ущерба устанавливается.

Полицейские провели осмотр места происшествия, пообщались со свидетелями и ищут возможных очевидцев.

Ведется следствие, преступника разыскивают.