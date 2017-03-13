В Киеве ссора между мужчинами закончилась стрельбой

Вблизи рынка в Соломенском районе столицы возник конфликт между двумя мужчинами, один из которых применил против оппонента пистолет с резиновыми пулями.

По данному факту начато досудебное расследование, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"На линию 102 поступило сообщение о конфликте с применением оружия на улице Соломенской. На месте к стражам порядка обратилась бывшая жена пострадавшего, которая сообщила: во время разговора к ним подошел 37-летний знакомый, начал нецензурно выражаться в адрес мужа и угрожать. Потом достал из сумки пистолет и выстрелил несколько раз, в результате чего 32-летний мужчина получил ранение грудной клетки. При этом потерпевший сумел выхватить пистолет и нанести несколько ударов по голове нападающему. Мужчины сейчас находятся в больнице. С места происшествия полиция изъяла четыре гильзы и устройство для отстрела резиновых пуль", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено до трех лет лишения свободы.