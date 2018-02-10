В Киеве ссора в очереди в маршрутку закончилась убийством

В Днепровском районе Киева мужчина зарезал другого из-за замечания в свой адрес

Инцидент произошел в субботу, 10 февраля, передает "ДС" со ссылкой на "Еспресо".

По словам очевидцев, мужчина пытался пройти в автобус без очереди. Один из мужчин, которые стояли в очереди, сделал замечание этом пассажиру. Началась потасовка, после которой человек, который хотел сесть в маршрутку без очереди, достал нож и ударил своего оппонента в сердце.

Другие присутствующие люди вызвали на место инцидента карету скорой медицинской помощи. Однако медикам не удалось спасти раненого мужчину и он умер.

Нападавший скрылся в неизвестном направлении. На месте работают следственно- оперативная группа, кинологи и криминалисты.