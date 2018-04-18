В Киеве станцию метро "Дарница" закрыли из-за сообщения о минировании. Об этом вечером 18 апреля сообщила пресс-служба киевского метрополитена в Facebook.

Согласно сообщению, поступил анонимный звонок, в настоящее время на станции продолжается проверка.

"Красная ветка. Станция "Дарница", поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

О времени открытия станции будет сообщено дополнительно.

Красная ветка. Станция "Дарница" поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка. О время открытия станции будет сообщено дополнительно. Опубликовано КП "Киевский метрополитен" 18 апреля 2018 г.

Через некоторое время появилось сообщение, что станцию проверили и взрывоопасных предметов не обнаружили, метрополитен работает в обычном режиме.

Напомним, 6 апреля 2018 года Оболонский районный суд в городе Киеве приговорил мужчину, который позвонил в полицию и сообщил о минировании станции метро "Оболонь" к трем годам лишения свободы с испытательным сроком полтора года.