В Киеве столкнулись два грузовых поезда

В Соломенском районе города Киева на железнодорожных путях вблизи Пост- Волынского столкнулись два грузовых поезда.

Об этом сообщает телеканал.Эспрессо.

В поезд из цистерн, стоявший в железнодорожном отстойнике, задом въехал зерновой поезд, который двигался со стороны Вишневого.

В результате сошли с рельсов и получили различной степени повреждения 6 зерновых вагонов и одна цистерна. Оба поезда были без груза. К счастью, пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать то, что поезд с цистернами стоял очень близко к стрелочному переводу.

На месте аварии работают сотрудники железной дороги, ГСЧС и СОГ. Чтобы облегчить работу спасателям, от обоих поездов отсоединили поврежденные вагоны и локомотивами оттянули поезда в разные стороны.