В Киеве стрельба на территории лицея: ранен ученик

В столице на территории Киевского профессионального лицея строительства и коммунального хозяйства в четверг, 14 сентября, произошла стрельба. Об этом сообщает издание Магнолия-ТВ.

Инцидент произошел около 12 дня, когда большинство детей находились внутри помещения. Ученики и учителя услышали выстрелы, а потом увидели на улице раненого мальчика, лежащего на земле.

Свидетели происшествия уверяют, что школьника ранил неизвестный мужчина. Позже оказалось, что ранения не были тяжкими, мальчик все время был в сознании. Приехавшие медики госпитализировали его.

По предварительной данным, нападавший стрелял из травматического оружия.

Напомним, в Киеве на Вокзальной площади двое неизвестных открыли огонь из травматического оружия, ранив трех человек.