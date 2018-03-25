В Киеве трамвай сошел с рельс и врезался в припаркованный Lexus

На ул. Дмитриевской в центре Киева 15-й трамвай сошел с рельс и врезался в припаркованный Lexus. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua в Facebook.

"Автомобиль получил механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших. Ожидают патрульную полицию. Из-за происшествия движение трамваев по данному маршруту временно остановлено", - говорится в сообщении.

Непонятно что произошло как обычно) pic.twitter.com/SRlYpIPsuw - Таня Коммунар (@kommunar_) 25 березня 2018 р.

Фото: Киев Оперативный Facebook В центре Киева трамвай сошел с рельс и врезался в припаркованный Lexus

Как сообщалось, вчера в Киеве на улице Глыбочицкой, где проходят маршруты No14 и No18, сошел с рельсов трамвай.