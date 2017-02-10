В Киеве у автозаправки из машины украли сумку с $350 тыс

Двое неизвестных разбили окно автомобиля, ударили владельца и вытащили сумку с деньгами и оружием.

В Печерском районе столицы недалеко от автозаправки злоумышленники ограбили мужчину, вытащив из машины "Хюндай" сумку с 350 тыс. долларов (9,8 млн грн) и оружием.

Об этом информирует отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

Согласно поступившей в полицию информации, инциндент произошел на улице Большая Васильковская. На место происшествия немедленно выехала следственно- оперативная группа.

"Выяснилось, что двое неизвестных разбили окно автомобиля, ударили владельца и вытащили сумку, в которой, по словам потерпевшего, было 350 000 долларов и устройство для отстрела резиновых пуль. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле "Ауди", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление лиц злоумышленников и их местонахождение.