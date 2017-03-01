В Киеве у помощника судьи на улице отобрали 1,6 млн грн

Мужчина шел по бульвару Дружбы Народов, когда на него напали неизвестные, избили и отобрали сумку с деньгами, в которой было 1,6 миллиона.

Сообщает портал "АНТИКОР" со ссылкой на СМИ.

Жертвой разбойного нападения, которое произошло во вторник днем, 28 февраля, стал помощник судьи Апелляционного суда Киевской области.

Как стало известно, на бульваре Дружбы Народов на юриста напали трое мужчин в масках. Бандиты избили мужчину и, угрожая оружием, отобрали у него сумку, в которой находилось 1,6 млн грн. С места происшествия преступники скрылись на автомобиле "Volkswagen".

Сам потерпевший рассказал полиции, что нес деньги в банк, перед этим обменяв доллары на гривны в одном из пунктов обмена валют, сообщили в пресс- службе Нацполиции Киева.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства разбойного нападения. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и проводят комплекс мероприятий по розыску подозреваемых", - сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.