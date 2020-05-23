В Киеве убит народный депутат Украины Валерий Давыденко

Убит народный депутат Валерий Давиденко. Об этом сообщает Илья Кива на своей странице в Facebook.

По словам Кивы , нардеп от депутатской группы "Довіра" найден мертвым в своем офисе. У него огнестрельное ранение.

Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!

Как сообщает "Страна", которой Кива прокомментировал смерть депутата Давиденко, тело с огнестрельным ранением нашла уборщица.

По информации "Страны", труп был обнаружен около 30 минут назад, в 18.30, в помещении по улице Большая Васильковская 4. Около трупа был пистолет. Было ли это убииство или самоубииство - предстоит выяснить.