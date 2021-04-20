В Киеве в два раза выросло число COVID-заболевших

В столице Украины за прошедшие сутки зарегистрировано 892 новых случая заболевания коронавирусом, тогда как накануне зафиксировано 447 COVID- инфицированных. Всего COVID-19 заразился 186 231 киевлянин. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Как отметил городской голова, заболели 480 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 370 мужчин от 18 до 96 лет, 22 девочки от двух до 17 лет и 20 мальчиков от одного года до 17 лет.

"+146 госпитализированных больных коронавирусом. +325 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями", - подчеркнул Кличко.

Отмечается, то недуг преодолели 265 человек. Всего выздоровело 115 857 жителей столицы.

За сутки болезнь унесла жизни 36 киевлян. С начала пандемии зафиксировано 4 257 летальных случаев.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (230), Днепровском (122) и Оболонском (79) районах.

Добавим, в Украине за сутки от COVID скончалось 367 человек. С начала пандемии заболело 1 961 956 украинцев. Летальных исходов - 40 367.

Также мы сообщали, что Минздрав предупреждает о новом штамме коронавируса. В Украине уже есть британский и южноафриканский штаммы коронавируса, но существует опасность попадания в страну индийского штамма с двойной мутацией.