В Киеве в Институте урологии произошел пожар. ФОТО

Об этом сообщает Типичный Киев в Facebook.
"Прямо сейчас серьезный пожар в институте урологии, на улице на Винниченко, 9а. На месте уже работают сотрудники ГСЧС. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили очевидцы.
Об этом сообщает Типичный Киев в Facebook.
"Прямо сейчас серьезный пожар в институте урологии, на улице на Винниченко, 9а. На месте уже работают сотрудники ГСЧС. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили очевидцы.
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