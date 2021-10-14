В Киеве в Институте урологии произошел пожар. ФОТО

14 октября 2021, 15:39
 ЧП Источник: 4-та Влада
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Об этом сообщает Типичный Киев в Facebook.

"Прямо сейчас серьезный пожар в институте урологии, на улице на Винниченко, 9а. На месте уже работают сотрудники ГСЧС. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили очевидцы.

Источник: 4-та Влада
 
 
 