В Киеве в парке произошла стрельба, есть раненые

В Киеве в парке на улице Кирилловской мужчина из огнестрельного оружия ранил двух человек.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

"Напротив домов #116А и #118, в парке, мужчина со своим другом выгуливали собаку. Внезапно на одного из них напал неизвестный, начал упрекать в отношении какого-то конфликта, который произошел на Ветряных Горах. Из-за кустов вышли еще двое и началась драка. В ходе которой один из нападавших достал пистолет и произвел около 5-6 выстрелов. Одна из пуль попала в спину мужчине с собакой, вторая - другу в колено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, нападавшие скрылись.

"Киев оперативный" сообщает, что судя по ране, стреляли из травматического оружия. Медики оказали первую помощь пострадавшим.

На месте работает следственно-оперативная группа.