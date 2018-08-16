В Киеве в результате ночного ливня затопило ряд центральных улиц (фото)

Вследствие ночного ливня в Киеве затоплен ряд улиц, Крещатик и подземные переходы под ним, сообщает портал "Информатор.Киев".

Отмечается, что Крещатик был сильно подтоплен, водостоки не справлялись с таким количеством воды.

"Посреди дороги застрял автомобиль. В воде стоит на аварийке. Улицу затопило полностью. Машины просто не могут проехать. Многие из них разворачиваются, и едут назад", - говорится в сообщении портала на Фейсбук утром в четверг.

Из распространенного в социальных сетях видео видно, что затопленными оказались подземные переходы.

По данным корреспондента "Украинской правды", в 5.20 утра на Крещатике было "по колено воды. Затопило "Метроград".

"На месте работали коммунальщики. Полиция перекрыла этот участок дороги... вода шла бешеным потоком от бульвара Шевченко до ЦУМа", - говорится в сообщении на сайте УП.

Как сообщает сайт ТСН, в результате ливня также затопило Подол. "С Андреевского спуска вода смывала мостовую, улица Сагайдачного сейчас в грязи и кирпиче", - сказано в сообщении.

Также, по фотографиям выставленным в соцсети Фейсбук очевидцами, видно, что на Крещатике обвалилась часть фасада аварийного здания напротив ЦУМа, а на Академгородке выпал град. Кроме того очевидцы сообщают о большом количестве поваленных деревьев.

Фото: fakty.ictv.ua

Фото: fakty.ictv.ua

Фото: Эльдара Сарахмана