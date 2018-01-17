В Киеве во время демонтажа киосков произошла стрельба

Сегодня ночью в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки неизвестный открыл стрельбу.

В Киеве во время конфликта между мужчинами, приехавшими демонтировать торговые МАФов, и предпринимателями, владельца кофейни ранил неизвестный. Инцидент произошел на печерском бульваре Леси Украинки в ночь на среду, 17 января, сообщили в столичной полиции.

Правоохранители задержала 28-летнего мужчину, у которого изъяли пистолет с магазином и 6 патронов к нему. Подозреваемый при себе имел разрешение на приобретение спецсредства. На месте происшествия полицейские нашли одну гильзу.

Начато уголовное производство за хулиганство, задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Сумах в ночь на 14 января мужчина устроил стрельбу в одном из магазинов на ул. Привокзальной. В результате пострадали два человека, а самого злоумышленника задержали.