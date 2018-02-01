В Киеве во время драки погиб 22-летний военный - СМИ

В Киеве в Днепровском районе от ножевого ранения в шею скончался 22-летний военнослужащий.

По предварительной информации, в одном из ресторанов разгорелся конфликт между группой лиц из шести человек неславянской внешности и 22-летним мужчиной, сообщает телеканал "Эспрессо".

Как утверждают очевидцы, обе стороны конфликта были навеселе. Спор перешел в драку, во время которой мужчина получил ножевое ранение в шею и скончался на месте. После инцидента нападавшие выбежали из ресторана и, по словам очевидцев, сели в автомобили с иностранными номерами Volkswagen и Audi и покинули место происшествия.

По данным телеканала, погибшим оказался военнослужащий Вооруженных сил Украины 1996 года рождения, который служил по контракту. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства трагедии и причастные лица.