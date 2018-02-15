В Киеве во время ДТП погиб капрал полиции

В Киеве на проспекте Лобановского столкнулись два легковых автомобиля, погиб капрал полиции, также есть пострадавшие. Об этом сообщает корресподент в эфире телеканала "112 Украина".

"На проспекте Лобановского столкнулись два автомобиля. Нам сообщили, что здесь погиб капрал полиции, он был за рулем одной из иномарок. Пассажира, который находился рядом с ним, госпитализировали. В другом авто никто не погиб, пострадавших также госпитализировали", - рассказал он.

Фото: dtp.kiev.ua ДТП на проспекте Лобановского

Фото: dtp.kiev.ua ДТП на проспекте Лобановского

По информации dtp.kiev.ua, авария произошла после того, как автомобиль Honda "влетел" в лоб Volkswagen. Среди пострадавших - 4 человека.

На данный момент на проспекте Лобановского большие пробки. На месте происшествия работают правоохранители.