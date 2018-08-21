В Киеве водитель BMW на большой скорости протаранил припаркованные авто

По словам очевидцев, водитель имел при себе травматический пистолет, которым всем угрожал

В Киеве на Днепровской набережной в понедельник, 20 августа, произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей - водитель автомобиля BMW на большой скорости протаранил припаркованные на обочине авто.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В результате аварии никто не пострадал, сообщает портал dtp.kiev.ua в Facebook .

В то же время сообщает портал со ссылкой на очевидцев, виновник ДТП, водитель черной BMW, имел при себе травматический пистолет, которым всем угрожал, оставил место происшествия.

"У главного подозреваемого при себе травматический пистолет, которым он угрожал всем вокруг. Данные по словам очевидцев:" Приехал автомобиль с номерами 7777 быстро забрали все личные вещи из БМВ " , - говорится в сообщении.

На видеозаписи видно, что человек отказывается проходить освидетельствование на состояние опьянения и утверждает, что за рулем был не он.