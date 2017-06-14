В Киеве водитель Cherry поругался с водителем ВАЗ и подстрелил его пассажиров

Ночью на проспекте Бажана в Киеве во время дорожного конфликта водитель Cherry Tiggo достал пистолет и выстрелил несколько раз в сторону пассажиров ВАЗ. Двое мужчин получили ранения и были госпитализированы.

Об этом сообщает полиция.

21-летний водитель ВАЗ-2104 рассказал, что около моста во время дорожного конфликта водитель Cherry Tiggo достал пистолет и выстрелил несколько раз в его сторону. В результате пассажиры ВАЗ - два 23-летних парня - получили травмы и были доставлены в больницу. У одного мужчины - ранение бедра, у другого - плеча и грудной клетки.

С места происшествия были изъяты четыре гильзы. Вид оружия, которое применил злоумышленник, установят в ходе экспертного исследования.

Стрелок пока не найден.

К слову, в Ужгороде мужчина пытался успокоить компанию из четырех ребят, которые громко вели себя в одном из дворов. Во время конфликта произошла стрельба.