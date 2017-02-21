В Киеве водителя "Жугулей" ограбили на миллион гривен

В Киеве произошло очередное крупное ограбление со стрельбой.

Как рассказали "Вестям" в пресс-службе полиции Киева, происшествие произошло в понедельник ночью. По словам полиции, водитель автомобиля "ВАЗ" перевозил миллион гривен, который принадлежал его знакомому бизнесмену.

На улице Молодогвардейская, 32, легковушку прижала к обочине Audi, из которой выскочили четверо налетчиков. Бандиты разбили в машине боковые стекла, брызнули в лицо водителю и пассажиру Жигулей из газового баллончика и, забрав сумку с деньгами, скрылись.

"Потерпевшие стреляли по нападавшим из травматического оружия, однако остановить их не смогли", - сказали нам в полиции.

Как сообщали "Вести" ранее, в прошлую среду так же произошло дерзкое ограбление, жертвой которого оказался водитель, стоявший в пробке на бульваре Леси Украинки. Налетчики, выбив стекла в его автомобиле и угрожая пистолетами, отобрали 1 млн 200 тыс. грн и скрылись на джипе Мерседес.

