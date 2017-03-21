В Киеве возле банка мужчину ударили по голове и украли сумку с деньгами

В Печерском районе Киева возле банковского отделения двое злоумышленников ударили мужчину по голове и украли из багажника его автомобиля сумку с деньгами.

Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

"Происшествие произошло в Печерском районе столицы возле банковского отделения на Кловском спуске. Мужчина на машине подъехал к финансовому учреждению, а когда вышел из салона, к нему подбежали двое неизвестных. Они ударили жертву по голове, после чего выхватили из его багажника сумку с деньгами. С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле", - говорится в сообщении.

Потерпевшего с травмой головы госпитализировали в медицинское учреждение.

Работники правоохранительных органов опрашивают возможных свидетелей и очевидцев правонарушения. Оперативники прилагают усилия с целью установления и задержания подозреваемых.

Сведения о происшествии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях. Решается вопрос об открытии уголовного производства.