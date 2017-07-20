В Киеве возле ТЦ "Проспект" из автомата расстреляли мужчину

Вечером в среду, 19 июля, в Киеве на паркове торгово-развлекательного центра "Проспект" возле станции метро "Черниговская" убили человека. Как выяснили журналисты "Фразы", об этом на своей странице в Facebook сообщила Mira Agni.

"Я не понимаю, как мы там стояли и ничего не поняли. Видели людей, видели оружие, валяются сумка и перчатки. Но мы не сразу поняли, что там убитый. Все произошло так быстро. Всех разогнали, оградили территорию. Сумбур...", - написала она.

Инцидент произошел около 23:20 по киевскому времени, пишет "Киев оперативный" на странице в Facebook.

"Убили мужчину, на вид лет 40-45. Предварительно, стреляли из автомата и пистолета. Убийцы скрылись на автомобиле, который был припаркован вдоль дороги", - сказано в сообщении.

Как сообщает "Эспрессо", неизвестные расстреляли мужчину из автомата, после чего бросили оружие неподалеку от расстрелянного тела и исчезли в неизвестном направлении.

Много гильз разбросаны на большой территории. Пули задели припаркованный автомобиль ВАЗ, прострелено лобовое стекло.