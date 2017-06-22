В Киеве возле Золотых ворот зарезали главу союза мигрантов Украины

22 июня 2017, 23:39
 ЧП Источник: ТСН.ua

Убитым возле музея "Золотые ворота" в Киеве оказался глава союза мигрантов Сергей Олейник. Мужчина также полтора года провел в АТО, передает корреспондент ТСН.

Конфликт возник из-за сына погибшего, который на этом месте играл на инструменте как уличный музыкант. Один из жильцов дома на Ярославовом валу, который расположен рядом, начал придираться к парню, требуя прекратить играть. Отец вступился за сына, после чего и произошел конфликт с поножовщиной.

Нападавшего уже задержали. Он скрылся с места преступления до своего подъезда. Правоохранители задержали его на крыше дома.

Источник: ТСН.ua
 
 
 