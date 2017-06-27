В Киеве взорвался автомобиль, есть пострадавшие (фото)

В Соломенском районе Киева утром во вторник, 27 июня, взорвался автомобиль. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

"В Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля, пострадал мужчина. На место выехали все службы. Детали позже", – написала она.

По словам очевидцев, взрыв произошел на углу Соломенской и Механизаторов.

"Взрыв – мощный и громкий – на углу Соломенской и Механизаторов. Белый автомобиль разнесло полностью", – сообщают пользователи соцсетей.