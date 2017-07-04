В Киеве задержали грабителя банков, который оставлял кассирам сладкие "презенты"

В Киеве правоохранители задержали серийного разбойника, который 10 лет грабил банки. Чтобы компенсировать стресс кассиров, он оставлял сладости.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко. Читайте также: В подъезде киевской многоэтажки застрелили мужчину

"Поставили точку в "работе" серийного грабителя банков. За десять лет злоумышленник совершил более десятка таких преступлений: был осторожным и спокойным, демонстрировал оружие, но никогда ее не применял. Чтобы компенсировать стресс кассиров - оставлял сладости... Сам же признается в совершении 30-ти, поэтому впереди еще много работы", - подчеркнул Крищенко.