В Киеве задержан главный налоговый инспектор Киевской области при попытке получения взятки в 400 тысяч гривен

В пятницу, 26 марта, сотрудники Государственного бюро расследований задержали в Киеве главного ревизора-инспектора ГУ ГНС в Киевской области при попытке получения взятки.

Об этом сообщает официальный сайт ГБР. Указывается, что чиновник угрожал руководителю предприятия составить акт ревизии с максимальными суммами штрафных санкций, потребовав от предпринимателя 400 тысяч гривен за уменьшение суммы штрафа.

Госбюро расследований сообщило чиновнику о подозрении по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" (ч.3 ст. 368 УК Украины). Соответственно с положениями указанной статьи, чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ГБР уточняют, что ныне также ведется проверка других лиц, которые возможно были причастны к данному преступлению, в том числе в руководстве Управления ГУ ГНС в Киевской области.

Процессуальное руководство досудебным следствием осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение - Главное оперуправление Госбюро расследований.

Напомним, в течение марта 2021 года Госбюро расследований направило в суд два обвинительных акта в отношении чиновников Государственной налоговой службы. Перед судом предстанут руководитель одного из районных отделений ГУ ГНС в Киевской области и глава одного из отделов Управления налогового администрирования ГУ ГНС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополя. Их обвиняют в получении неправомерной выгоды.

Как ранее сообщали СМИ, Министерство юстиции Украины письмом от 17 марта 2021 года исключил главу ГНС Алексея Любченко из перечня лиц, который попадают под люстрацию. При этом еще в письме от 16 марта Минюст считал, что Любченко попадает под ряд люстрационных критериев.