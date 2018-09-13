В Киеве задержан сотрудник НАБУ с наркотиками

Сотрудники полиции задержали сотрудника Национального антикоррупционного бюро по подозрению в хранении наркотических веществ в Киеве.

Об этом "Українським новинам" сообщил сотрудник киевской полиции, передает "Слово и Дело".

"Да, это правда. Сейчас он находится в Печерском райуправлении полиции, - сказал полицейский.

По его словам, задержали сотрудника НАБУ вечером 12 сентября возле моста Патона. При нем были обнаружены наркотики. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Фамилия и должность сотрудника НАБУ не уточняются, во время задержания при нем было удостоверение.

Напомним, в Киеве задержали группу из двух военнослужащих одной из частей ВСУ и одного гражданского лица за сбыт наркотиков.

Ранее в Киеве задержали сотрудника отдела режима и охраны одного из столичных СИЗО. Его подозревают в реализации наркотиков среди заключенных.