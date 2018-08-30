В Киеве задержан вооруженный мужчина, взявший в заложники своих 4 детей

С мужчиной проводили переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать

В четверг, 30 августа, в Святошинском районе Киева, силовики обезвредили мужчину, который после семейной ссоры забаррикадировался в квартире со своими 4 детьми и угрожал применить оружие.

Как сообщили в пресс-службе полиции, сигнал поступил по телефонному звонку женщины. Она сообщила, что муж ее сестры устроил дома ссору и бьет жену. На вызов на улицу Жмеринскую немедленно прибыл наряд патрульных.

Мужчина задержан, дети находятся в безопасности, их жизни ничего не угрожает. В полиции отметили, что детям от 3-х до 13-ти лет.

"С мужчиной проводили переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать. Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получило команду начинать силовую часть операции. Детей освободили, а злоумышленника задержали", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко в Facebook.

Решается вопрос о открытии уголовного производства. Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции.

Отметим, ранее сотрудники полиции Киевской области совместно с работниками Службы безопасности Украины задержали четырех преступников, которые совершили нападение на магазин и захватили заложников при попытке побега от правоохранителей.