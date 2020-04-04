В Киеве зафиксировано 214 случаев COVID-19

4 апреля, в Киеве зафиксировано 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в столице заболели 25 человек. Об этом сообщил мер города Виталий Кличко.

"Друзья! На сегодня в столице уже 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Количество заболевших увеличилось за прошедшие сутки на 25 человек" - отметил Кличко.

Среди последних заболевших: 15 женщин в возрасте от 23-х до 65-ти лет 10 мужчин в возрасте от 17-ти до 68-ми лет.

В том числе заболели на коронавирус еще двое медиков - отметил мер

Виталий Кличко рассказал, что 10 пациентов были госпитализированы, а остальные 15 остались лечиться дома под контролем медиков.