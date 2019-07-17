В Киеве закрыли две станции метро из-за сообщения о минировании

В Киеве станцию "Дворец спорта" и пересадку на станцию "Площадь Льва Толстого" закрыли на вход и выход.

В пресс-службе метрополитена сообщили, что поступил анонимный звонок о минировании.

19 июня в Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал, а в Харькове в полицию поступило сообщение о "минировании" 38 объектов в городе и области.

Заведомо ложное сообщение о минировании карается штрафом до 1700 грн ($66) или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Громадське телебачення

https://hromadske.ua