В Киеве закрыли станцию метро "Житомирская" из-за сообщения о минировании

В Киеве закрыли станцию столичного метрополитена "Житомирская" из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение метрополитена в Тwitter.

Указано, что в настоящее время проводится проверка.

"Внимание! Станция "Житомирская" закрыта для пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре в Киеве после анонимного сообщения о минировании закрыли станцию метро "Дорогожичи". Станция была закрыта на вход и выход после того, как поступил анонимный звонок о минировании. Однако в результате проведенной проверки информация о минировании не подтвердилась.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце августа Служба безопасности Украины задержала семерых "телефонных террористов" в различных регионах страны. В частности, в Хмельницком задержали мужчину, который "заминировал" одно из банковских учреждений города. В Николаевской области задержали минера, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о подготовке теракта. Еще одного такого "террориста" разоблачили в Днепре - несовершеннолетний сообщал о "минировании" школы.

Также ранее сообщалось, что в полицию с начала 2018 поступило более 1,5 тыс. ложных сообщений о минировании. Отметим, значительное количество IP- адресов отправителей было зарегистрировано на территории России.