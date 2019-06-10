В Киеве заминировали девять объектов, среди которых 5 станций метро

В сети сообщили о минировании в столице 10 июня, в понедельник, двух стратегически важных объекта, одного магазина, одного гипермаркета и пяти станций метрополитена.

Об этом сообщила страница "Типичный Киев" в Facebook.

Как сообщается, в течении понедельника были "заминированы" несколько важных для столицы объекта:

1. Верховная Рада Украины 2. Министерство обороны Украины 3. Станции метро "Олимпийская", "Театральная", "Золотые ворота", "Печерская" и "Теремки".

4. Магазин "Дары моря" 5. Гипермаркет "МЕТРО"

"Интересно, им не надоело?", - вопрошает автор поста в соцсети.

Как сообщалось ранее, утром в Киеве были заминированы две центральные станции Киевского метрополитена.

Как видно, "минеры" и дальше продолжали создавать прецеденты для вызова на место спецслужб и взрыво-технических лабораторий.

ASPI

https://aspi.com.ua/