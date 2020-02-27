В Киеве "заминировали" Дворец спорта, проводится эвакуация

Из здания Дворца спорта эвакуируют людей, пришедших на форум.

В Киеве "заминировали" здание Дворца спорта, которое находится на Спортивной площади в центре столицы.

Вызов на линию "101" поступил примерно в 10:40. Об этом написало издание "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

На место происшествия сразу направили кинологов и взрывотехников. В это время во Дворце спорта проходил форум, на который пришло огромное количество людей. Поэтому правоохранители начали эвакуацию посетителей.